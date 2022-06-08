سفير مملكة البحرين لدى المملكة يزور التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في مقر التحالف الإسلامي بالرياض اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة والوفد المرافق له.

واستمع السفير إلى شرح مفصَّل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق جميع الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بالإضافة إلى جهوده في مجال تنسيق أعمال الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

واطلع الوفد على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.

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وأشاد السفير البحريني، بمبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء هذا التحالف الإسلامي ليكون مع غيره من المنظمات حصنًا حصينًا ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة في العالم أجمع، مشيرًا بالجهود التي يبذلها التحالف الإسلامي في هذا الشأن بما يتعلق بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة ومبادراته التي يقوم عليها.

من جانبه أكد اللواء المغيدي أن مملكة البحرين هي من ضمن الدول المُنظمّةِ إلى التحالف مُنذ إنشائه، إيمانًا منها بوجوب ردع كل ما من شأنه إثارة التطرف العنيف أو تبنيه أو العمل عليه، مشيداً بدور مملكة البحرين في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة، وعضويتها في العديد من المنظمات والمراكز المعنية لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.