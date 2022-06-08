محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير: كشف المجلس الصحي من خلال موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة وظائف تقنية وصحية لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض. وأوضح المجلس أن المسميات الوظيفية هي: 1- كبير أخصائي تبادل بيانات: – درجة الماجستير في تخصص (المعلوماتية الصحية) أو ما يعادلها. – خبرة تزيد عن 6 سنوات في نفس المجال. 2- مُحلل نظم: – درجة البكالوريوس في تخصص (نظم معلومات، علوم الحاسب). –خبرة لا تقل عن سنتين في المجالات التالية (حلول برامج أنظمة المعلومات، تنفيذ برمجيات أنظمة المعلومات، فهم خطوط الاعمال والخدمات الحكومية الأساسية). 3- أخصائي صحة عامة: – درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (التعزيز الصحي، الصحة العامة، اقتصاديات الصحة). – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال للبكالوريوس أو سنة أو أقل للماجستير. – الإلمام الجيد بالأنظمة والقوانين والسياسات الصحية في المملكة. – الإلمام الجيد باللغة الإنجليزية وأفاد المجلس بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/09هـ الموافق 2022/06/08م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/11/17هـ الموافق 2022/06/16م. وقالت أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي :https://recruitment.shc.gov.sa/Applicants/JobsAvailable

كانت هذه تفاصيل خبر «لحملة البكالوريوس».. وظائف شاغرة بالمجلس الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.