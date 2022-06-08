شكرا لقرائتكم خبر عن بينها العواصف.. مختصون يكشفون لـ ”الخليج 365” عن أسباب زيادة إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - التقلبات الجوية والعواصف الرملية وارتفاع درجة الحرارة والتراخي من أهم أسباب انتقال الفايروسات

- أهمية غياب الأطفال من المدارس في حال ظهور أعراض عليهم

أكد مختصون في تصريحات خاصة لـ"اليوم" أن التقلبات الجوية والعواصف الرملية وارتفاع درجة الحرارة والتراخي من أهم أسباب انتقال الفايروسات بشكل سريع وقد تكون هذه إحدى مسببات انتشار العدوى الفيروسية وارتفاع أعداد الحالات المصابة بفايروس كورونا.

وقالت ملاك الشمري، استشاري طب الأسرة والأستاذ المشارك بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: تتسبب التقلبات الجوية و العواصف الرملية وارتفاع درجة الحرارة بين الداخل والخارج في انتقال الفايروسات بشكل أسرع وقد تكون هذه إحدى مسببات انتشار العدوى الفيروسية وارتفاع أعداد الحالات المصابة بفايروس كورونا ".

وأضافت "الشمري": في المنحنى الوبائي المعروف للفيروسات شديدة العدوى، نمر بفترات خمول وفترات ارتفاع، كما أن انتشار فيروسات الإنفلونزا والتهابات الحلق الموسمية بين الأطفال والتراخي بالإجراءات الاحترازية خصوصا فيما يخص العزل والانتباه من ارتفاع درجات الحرارة ولبس الأقنعة الواقية أكبر الادوار في عودة انتشار الفايروس لذلك ننصح بالانتباه والحرص عليها كي لا نشهد ارتفاعات أخرى.

كما تم التشديد من قبل وزارة الصحة على أخذ الجرعة الرابعة المنشطة للفئات الأكثر عرضة والأكبر سنا، كما ننوه على أهمية غياب الأطفال من المدارس في حال ظهور أعراض عليهم كونهم من أكبر حاملي المرض.

وقالت الأستاذ المساعد بقسم طب الأسرة والمجتمع د. غادة اليوسف: الزيادة في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأيام المنصرمة وقد يكون من الأسباب لزيادة معدل انتشاره المتحور أوميكرون حيث أنه سريع الانتشار مقارنة بغيره و عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكثرة التجمعات، ويجب الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أكثر من قبل للحد من انتقال كورونا و الفيروسات الأخرى المنتشرة في الوقت الحالي ".

يذكر أن وزارة الصحة كانت أعلنت عن تسجيل 1029 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وتسجيل 3 حالات وفاة في حين بلغ عدد الحالات الحرجة 92 حالة.