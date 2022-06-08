شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تعلن جاهزية خدمات إصدار تصاريح إفطار صائم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي، وبالتعاون مع وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية عن جاهزية الموقع الإلكتروني لخدمات وتصاريح إفطار الصائمين.

وأوضحت أنه تم تجهيز الموقع لاستقبال الطلبات وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لخدمات إصدار تصاريح إفطار الصائمين بالمسجد الحرام، وذلك عبر الرابط التالي:

https://eservice.gph.gov.sa/visit/Home.aspx/