شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وكوريا تناقشان تطوير البنية التحتية لصناعة الأفلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، اليوم (الأربعاء 8 يونيو) في العاصمة الكورية سيئول، ببارك بو جيون، وزير الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للجمهورية الكورية بهدف تعزيز التعاون القائم في المجالات الثقافية بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الثقافية بين البلدين تحت مظلة الرؤية السعودية الكورية المشتركة 2030، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الموسيقية، إضافة للمجالات الثقافية التي تتميز بها جمهورية كوريا، مثل فنون الطهي، وصناعة الأفلام، والتراث.

كما تناول الاجتماع آفاق التعاون المشترك في تطوير البنية التحتية لصناعة الأفلام، وتبادل الخبرات مع هيئة الأفلام الكورية، وتطوير البنية التحتية للإنتاج السينمائي في المملكة.

حضر اللقاء من الجانب السعودي الأستاذ حامد بن محمد فايز، نائب وزير الثقافة، وراكان بن إبراهيم الطوق، المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا الأستاذ سامي بن محمد السدحان، والأستاذ عمرو بن صالح المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا.