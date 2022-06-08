تقارير تكشف عن اقتراب انضمام “محمد صلاح” لهذا النادي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:
كشفت تقارير صحفية ، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أخبر أصدقاءه برحيله إلى برشلونة في صيف 2023.
وبحسب صحيفة “ليفربول إيكو” فإن الجناح البالغ من العمر “29 عاما” أخبر أصدقاءه المقربين أنه يريد مغادرة ليفربول والانضمام إلى برشلونة.
وينتهي عقد صلاح في صيف 2023، وربطته تقارير بعدة أندية طيلة الفترة الماضية، وكان مستقبله موضوع تكهنات شديدة في الأشهر الأخيرة.
وأحرز قائد المنتخب المصري 31 هدفا لليفربول خلال 51 مباراة في جميع المسابقات بالموسم المنصرم، وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين ممثلي صلاح والنادي من أجل تجديد عقده.
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