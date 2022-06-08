دولة خليجية تتصدر دول الشرق الأوسط في أعداد الإصابة بـ«جدري القرود»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – فريق التحرير:

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بـ«جدري القرود» في منطقة الشرق الأوسط، بلغ 14 حالة مؤكدة.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة الدكتور أحمد المنظري، إنه تم تسجيل 780 إصابة بجدري القرود في 27 دولة منذ الثاني من يونيو الجاري.

وأوضح المنظري أن إجمالي الحالات المؤكدة في الشرق الأوسط، بلغ 14 حالة من بلدين اثنين، 13 حالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحالة واحدة في المملكة المغربية، مشيرًا إلى أن المنظمة تعمل مع السلطات الصحية في كلا البلدين للحد من انتشار المرض من خلال الترصد المكثف وتتبع المخالطين.

وفي وقت سابق أعلنت المنظمة، أنه يمكن احتواء جدري القرود في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض إذا تم اتخاذ إجراءات سريعة، لافتة إلى أنه لا توجد حاجة للتطعيم الشامل في الوقت الحالي، مؤكدة أن الطريقة الوحيدة لاحتواء جدري القرود يكون بتتبع الحالات وعزلها، مؤكدة أنها غير واثقة في هذه المرحلة من احتواء انتشار المرض.