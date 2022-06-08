“الصحة العالمية” تعلن أعداد الإصابة بـ”جدري القرود” في الشرق الأوسط

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بـ«جدري القرود» في منطقة الشرق الأوسط، بلغ 14 حالة مؤكدة.

وأوضح المدير الإقليمي للمنظمة الدكتور أحمد المنظري، أن أنه تم تسجيل 780 إصابة بجدري القرود في 27 دولة منذ الثاني من يونيو الجاري.

وأوضح المنظري أن إجمالي الحالات المؤكدة في الشرق الأوسط، بلغ 14 حالة من بلدين اثنين؛ 13 حالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحالة واحدة في المملكة المغربية، مشيرًا إلى أن المنظمة تعمل مع السلطات الصحية في كلا البلدين للحد من انتشار المرض من خلال الترصد المكثف وتتبع المخالطين.

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وفي وقت سابق أعلنت المنظمة، أنه يمكن احتواء جدري القرود في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض إذا تم اتخاذ إجراءات سريعة، لافتة إلى أنه لا توجد حاجة للتطعيم الشامل في الوقت الحالي، مؤكدة أن الطريقة الوحيدة لاحتواء جدري القرود يكون بتتبع الحالات وعزلها، مؤكدة أنها غير واثقة في هذه المرحلة من احتواء انتشار المرض.

وأضافت أن لقاح جدري القرود موجود وتمت الموافقة عليه، لكنه يحتاج لاختبارات، وأن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء المرض في البلدان التي لا يتوطن فيها، مضيفة أن المهم الآن هو تطعيم مخالطي المصابين حيثما كان ذلك متاحًا.

وأشارت إلى أن النفايات الطبية ومجاري المياه الصحية هي السبب الرئيس حتى الآن في انتشار هذه الأمراض، وأبدت المنظمة مخاوفها من انتشار المرض وسط الحيوانات، وخاصة القوارض، ما قد يؤدي إلى صعوبة السيطرة عليه، مطالبة بأخذ لقاح الجدري احتياطًا، خاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال أقل من عمر 18 عامًا.

في الوقت نفسه، كشفت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنها أخذت علمًا بتسجيل أكثر من 700 حالة إصابة بجدري القرود على مستوى العالم، بينها 21 في الولايات المتحدة في وقت تشير التحقيقات إلى أن المرض ينتشر داخل البلاد.