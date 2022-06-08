اخبار الخليج – امرأة تعتدي على عامل آسيوي بالمحرق.. شلّت حركته وسرقت سلسلته الذهبية

محمد بن مسعود - الدمام - حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بسجن لمدة 3 سنوات والإبعاد لعربية قادها شجارها مع آسيوي إلى اكتشاف تورطها في عدة سرقات من عدد من الأشخاص والمحال التجارية بمحافظتي المنامة والمحرق.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة أنها قامت بسرقة سلسلة ذهبية من المجني عليه بطريق الإكراه حيث قامت بدفعه والإمساك به بالقوة، وتمكنت بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والفرار بالسلسلة.
وتشير تفاصيل الدعوى إلى تلقي مركز شرطة المحرق بلاغا من آسيوي يفيد بقيام امرأة مجهولة بالتعدي عليه في محل الهواتف النقالة الذي يعمل به بمنطقة البسيتين وقامت بسرقة سلسلة ذهبية منه ولاذت بالفرار، وتم التوصل إلى أن المتهمة هي من قامت بذلك حيث إنها قامت بنفس السلوك الإجرامي في المحرق والعاصمة وتم ضبطها في حالة تلبس بمنطقة مدينة عيسى.
وقد أجرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمة عبر الأثير «الاتصال المرئي» عن بعد، حيث تأكدت جهة التحقيق من اختبار التقنيات السمعية والبصرية ببرنامج النقل عن بعد، حيث أنكرت الاتهام وادعت أنها كانت خارج البحرين خلال تاريخ الواقعة.
في الوقت نفسه قال المجني عليه إنه فوجئ بسيدة تدخل عليه المحل وتطلب منه أن يتحدث مع أحد جيرانه بدعوى عدم قدرتها على التواصل معه لاختلاف اللغة، وعندما رفض اندفعت نحوه وأمسكت به بقوة وتمكنت من شل حركته واستولت على سلسلة ذهبية منه ولاذت بالفرار.
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