اخبار الخليج – امرأة تعتدي على عامل آسيوي بالمحرق.. شلّت حركته وسرقت سلسلته الذهبية

محمد بن مسعود - الدمام - حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬بسجن‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬والإبعاد‭ ‬لعربية‭ ‬قادها‭ ‬شجارها‭ ‬مع‭ ‬آسيوي‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬تورطها‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬سرقات‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬والمحال‭ ‬التجارية‭ ‬بمحافظتي‭ ‬المنامة‭ ‬والمحرق‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وجهت‭ ‬للمتهمة‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬بسرقة‭ ‬سلسلة‭ ‬ذهبية‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بطريق‭ ‬الإكراه‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬بدفعه‭ ‬والإمساك‭ ‬به‭ ‬بالقوة،‭ ‬‭ ‬وتمكنت‭ ‬بتلك‭ ‬الوسيلة‭ ‬القسرية‭ ‬من‭ ‬شل‭ ‬مقاومته‭ ‬والفرار‭ ‬بالسلسلة‭.‬

وتشير‭ ‬تفاصيل‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬المحرق‭ ‬بلاغا‭ ‬من‭ ‬آسيوي‭ ‬يفيد‭ ‬بقيام‭ ‬امرأة‭ ‬مجهولة‭ ‬بالتعدي‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬به‭ ‬بمنطقة‭ ‬البسيتين‭ ‬وقامت‭ ‬بسرقة‭ ‬سلسلة‭ ‬ذهبية‭ ‬منه‭ ‬ولاذت‭ ‬بالفرار،‭ ‬وتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬قامت‭ ‬بذلك‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬قامت‭ ‬بنفس‭ ‬السلوك‭ ‬الإجرامي‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬والعاصمة‭ ‬وتم‭ ‬ضبطها‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تلبس‭ ‬بمنطقة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭.‬

وقد‭ ‬أجرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬المتهمة‭ ‬عبر‭ ‬الأثير‭ ‬‮«‬الاتصال‭ ‬المرئي‮»‬‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬حيث‭ ‬تأكدت‭ ‬جهة‭ ‬التحقيق‭ ‬من‭ ‬اختبار‭ ‬التقنيات‭ ‬السمعية‭ ‬والبصرية‭ ‬ببرنامج‭ ‬النقل‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬‭ ‬حيث‭ ‬أنكرت‭ ‬الاتهام‭ ‬وادعت‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬تاريخ‭ ‬الواقعة‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬قال‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬إنه‭ ‬فوجئ‭ ‬بسيدة‭ ‬تدخل‭ ‬عليه‭ ‬المحل‭ ‬وتطلب‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يتحدث‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬جيرانه‭ ‬بدعوى‭ ‬عدم‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬معه‭ ‬لاختلاف‭ ‬اللغة،‭ ‬وعندما‭ ‬رفض‭ ‬اندفعت‭ ‬نحوه‭ ‬وأمسكت‭ ‬به‭ ‬بقوة‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬شل‭ ‬حركته‭ ‬واستولت‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬ذهبية‭ ‬منه‭ ‬ولاذت‭ ‬بالفرار‭.‬

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