الأمير فيصل بن مشعل يرأس الاجتماع العاشر للجنة البيئة في القصيم

محمد بن مسعود - الدمام - رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة البيئة بالمنطقة إحدى لجان مجلس المنطقة ، في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، الاجتماع العاشر للجنة البيئة بالمنطقة، لاستعراض أهم توصيات محضر الاجتماع السابق للجنة البيئة بمنطقة القصيم، بحضور صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان عضو اللجنة ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم والمشرف العام على لجنة البيئة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع, ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي ، وأعضاء اللجنة.

واستعرض سمو الأمير متعب بن فهد الفيصل رئيس فريق تطوير منتزه طخفة البري ما تم بذله من جهود وأعمال للعمل على تطوير منتزه طخفه البري والحفاظ على مكتسباته البيئية وإنمائها , وتعزيز نشر الثقافة البيئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأماكن العامة, بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليه.

إثر ذلك اطلع الجميع على العرض المعد من قبل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر, والتي اشتملت على أن المركز يعمل على تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات داخل المنتزهات الوطنية, وتفعيل دور المنتزهات من خلال إقامة الأنشطة الرياضية المختلفة, واستقطاب المستثمرين لتفعيل دور السياحة البيئية, حيث يصل عدد المنتزهات الوطنية على مستوى المملكة إلى 400 منتزه. وكذلك تم استعراض المواضيع المطروحة بجدول الأعمال.

وأشاد سمو أمير القصيم بما استمع إليه وشاهده من جهود بذلتها اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مثل هذه الاجتماعات لطرح ومناقشة كل ما يتعلق في البيئة من عقبات ومؤثرات، وإعداد التوصيات الخاصة بذلك ومتابعة تطبيقها بمهنية عالية, لتسهم في التعامل مع تعزيز البيئة في منطقة القصيم، وأهمية مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات داخل المنتزهات الوطنية , وتوفير متطلبات السياحة البيئية المتميزة بمنطقة القصيم لوجود أكثر من 58 منتزهاً، لافتاً الانتباه إلى أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين جميع القطاعات ذات العلاقة للوصول إلى الأهداف المرجوة التي يصبو إليها الجميع، وتقديم خدمة أفضل للبيئة في المنطقة من خلال هذه اللجنة، مقدماً شكره للجميع على الجهود التي تبذلها اللجنة في سبيل رفع مستوى العمل البيئي في منطقة القصيم ، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.