أمير القصيم يتسلم تقرير جهود فرع وزارة البيئة بالمنطقة ضمن فعاليات “أٍسبوع البيئة”

محمد بن مسعود - الدمام - تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم, التقرير الختامي لجهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم لفعاليات “أسبوع البيئة” والمقام تحت شعار “بيئتنا مسؤوليتنا”, والمقام بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والأمنية بالمنطقة, بحضور صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل رئيس رابطة أصدقاء البيئة بالمنطقة و وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, والمشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع, ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي.

واستمع سموه عن تفاصيل الجهود التي بذلت خلال أسبوع البيئة بالمنطقة, والتي اشتملت على تقديم 24 مبادرة تشجير تضمنت حوالي 80 ألف شجرة مستزرعة, بمشاركة 6966 متطوع, و58 قطاعاً حكومياً, قدموا 13 فعالية, و7 ندوات توعوية.

وثمن سموه جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم, مؤكداً أهمية مواصلة التوعية البيئية في كافة وتعزيز الحفاظ على البيئة وتحقيق جميع أهدافها التي أصبحت واقعاً بوصولها إلى أرقام قياسية, لافتاً الانتباه بفخره واعتزازه بما يتم من تنمية وتوعية يتم تقديمها في جميع أنحاء المملكة ومنطقة القصيم خاصة, سائلاً المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد.