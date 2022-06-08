اخبار الخليج – رئيس المحامين: سلوكيات بعض الزملاء قد تسيء لمهنة المحاماة

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن أحمد بديوي بيانا تلقت صحيفة الايام نسخة منه وصف بالبيان الهام بشأن مخالفات بعض المحامين.
وقد جاء في البيان بأن جمعية المحامين تلقت في الآونة الأخيرة عددا كبيرا من الشكاوى من قبل المحامين حول سلوكيات بعض الزملاء التي قد تسيء لمهنة المحاماة أو تخل بأعرافها وتقاليدها، ومن تلك المخالفات تتمثل في الإعلان والتسويق المباشر عن الخدمات التي يقدمها بعض السادة المحامون عبر وسائل التواصل الإجتماعي ومختلف طرق ووسائل الإعلان.
وأضاف البيان «كما تضمنت الشكاوى عدم تحري الدقة في نشر بعض المعلومات القانونية، مما يسبب اللبس لدى العامة، وانتهاك خصوصية الأطراف من خلال نشر تفاصيل ووقائع النزاع بين الخصوم، دون وجود مبادئ قضائية أو قانونية تثري الثقافة العامة لدى العموم، والاستهتار في تقديم الاستشارات القانونية على العلن، دون بذل الجهد في دراسة الوقائع ومراعاة مدى انطباقها مع نصوص القانون».
واهابت جمعية المحامين من خلال البيان، بضرورة الإلتزام بواجبات مهنة المحاماة وعدم الخروج عن تقاليدها وأعرافها أو الإخلال بشرف المهنة أو الحط من قدرها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المشروعة الذي يعتبر قوام العمل في مهنة المحاماة، وذلك منعًا من إيقاع المسؤولية القانونية أو التأديبية عملاً بنص المادة (43) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980.
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