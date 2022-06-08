اخبار الخليج – رئيس المحامين: سلوكيات بعض الزملاء قد تسيء لمهنة المحاماة

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬المحامي‭ ‬حسن‭ ‬أحمد‭ ‬بديوي‭ ‬بيانا‭ ‬تلقت‭ ‬صحيفة‭ ‬الايام‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬وصف‭ ‬بالبيان‭ ‬الهام‭ ‬بشأن‭ ‬مخالفات‭ ‬بعض‭ ‬المحامين‭.‬

وقد‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬بأن‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬تلقت‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الشكاوى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحامين‭ ‬حول‭ ‬سلوكيات‭ ‬بعض‭ ‬الزملاء‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تسيء‭ ‬لمهنة‭ ‬المحاماة‭ ‬أو‭ ‬تخل‭ ‬بأعرافها‭ ‬وتقاليدها،‭ ‬ومن‭ ‬تلك‭ ‬المخالفات‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الإعلان‭ ‬والتسويق‭ ‬المباشر‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬بعض‭ ‬السادة‭ ‬المحامون‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الإجتماعي‭ ‬ومختلف‭ ‬طرق‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلان‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬كما‭ ‬تضمنت‭ ‬الشكاوى‭ ‬عدم‭ ‬تحري‭ ‬الدقة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬بعض‭ ‬المعلومات‭ ‬القانونية،‭ ‬مما‭ ‬يسبب‭ ‬اللبس‭ ‬لدى‭ ‬العامة،‭ ‬وانتهاك‭ ‬خصوصية‭ ‬الأطراف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬تفاصيل‭ ‬ووقائع‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬الخصوم،‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬مبادئ‭ ‬قضائية‭ ‬أو‭ ‬قانونية‭ ‬تثري‭ ‬الثقافة‭ ‬العامة‭ ‬لدى‭ ‬العموم،‭ ‬والاستهتار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬القانونية‭ ‬على‭ ‬العلن،‭ ‬دون‭ ‬بذل‭ ‬الجهد‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬الوقائع‭ ‬ومراعاة‭ ‬مدى‭ ‬انطباقها‭ ‬مع‭ ‬نصوص‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

واهابت‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البيان،‭ ‬بضرورة‭ ‬الإلتزام‭ ‬بواجبات‭ ‬مهنة‭ ‬المحاماة‭ ‬وعدم‭ ‬الخروج‭ ‬عن‭ ‬تقاليدها‭ ‬وأعرافها‭ ‬أو‭ ‬الإخلال‭ ‬بشرف‭ ‬المهنة‭ ‬أو‭ ‬الحط‭ ‬من‭ ‬قدرها،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بمبدأ‭ ‬المنافسة‭ ‬المشروعة‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬قوام‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مهنة‭ ‬المحاماة،‭ ‬وذلك‭ ‬منعًا‭ ‬من‭ ‬إيقاع‭ ‬المسؤولية‭ ‬القانونية‭ ‬أو‭ ‬التأديبية‭ ‬عملاً‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ (‬43‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬26‭) ‬لسنة‭ ‬1980‭.‬