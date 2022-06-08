محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلن ديوان المظالم عن أتمتة عمليات الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في منصة معين الرقمية، وبذلك يتيح ديوان المظالم لأطراف الدعاوى والمستفيدين جلب البيانات بشكل آلي من الجهات الحكومية المرتبطة مع منصة معين الرقمية مثل وزارة العدل ووزارة التجارة ومركز المعلومات الوطني، وذلك دون الحاجة لإضافتها بشكل يدوي.
وتتمثل خطوات جلب البيانات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة في الدخول إلى منصة معين الرقمية من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور أو عبر النفاذ الوطني الموحد ومن ثم اختيار خدمة تقديم دعوى من بين الخدمات القضائية وتعبئة البيانات المطلوبة وبناء على ذلك يتم جلب البيانات والسجلات والرخص من الجهات المصدرة وبشكل تلقائي.
وتأتي هذه الخطوة لحرص ديوان المظالم وبتوجيه ومتابعة معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف في سبيل الربط مع الجهات المعنية كثمرة التنسيق الفعال والعلاقات التشاركية، التي تسهم في دعم وتحسين مستوى الخدمات القضائية وتسهيل إجراءاتها.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر ديوان المظالم يعلن عن التكامل بين منصة معين الرقمية وعدد من الجهات الحكومية رقمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.