تعرف على أحدث هواتف هواوي من الفئة الابتدائية مع أطول عمر للبطارية – هاتف HUAWEI nova Y70

محمد بن مسعود - الدمام - منذ سنوات، عندما كانت الهواتف الذكية لا تزال في طور التطور، اعتادت الهواتف الذكية من الفئة الابتدائية الحصول على سمعة سيئة لكونها متواضعة. لكن الأمور تغيرت نحو الأفضل. غالبًا ما تقدم الهواتف الذكية من الفئة الابتدائية، مثل سلسلة هواتف HUAWEI nova Y، بعض الميزات القوية التي تظهر في الغالب على الهواتف الرائدة. لهذا السبب جعلنا هاتف HUAWEI nova Y70 الجديد متحمسين للغاية. يأتي الهاتف ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع شاحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط، وشاشة مذهلة، ومجموعة رائعة من الكاميرات ومساحة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت. أفضل جزء هو أن هاتف HUAWEI nova Y70 يتيح لك الحصول على كل هذه الأشياء بسعر مغرٍ للغاية.

بطارية موثوقة لأداء مستمر

يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 مزودًا ببطارية كبيرة بسعة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة يمكنها تشغيل الهاتف لمدة 3 أيام بشحنة واحدة كاملة. علاوة على ذلك، يتيح الشحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط شحنًا سريعًا وموثوقًا. نتيجة لذلك، يمكنك الحصول على ثلاث ساعات من تشغيل الفيديو المتواصل بشحن لمدة عشر دقائق. هذا يعني أنك لن تضطر إلى التوقف عن اللعب أو إيقاف برامجك مؤقتًا لفترة طويلة في كل مرة تقوم فيها بشحن الهاتف.

شاشة عرض كاملة من هواوي رائعة مقاس 6.75 بوصة

تعد شاشة العرض الكاملة من هواوي – HUAWEI FullView الكبيرة مقاس 6.75 بوصة الموجودة في هاتف HUAWEI nova Y70 رائعة لعرض جميع أنواع المحتوى. ترتقي نسبة الشاشة إلى الجسم العالية البالغة 90.26٪ التجربة المرئية إلى مستوى أعلى. علاوة على ذلك، فإن تصميم الشاشة نفسها أنيق وبسيط، مع فتحة كاميرا ضيقة، لتحقيق أقصى استفادة من شاشة هاتفك المحمول.

هاتف مثالي لصور تستحق النشر على مواقع التواصل الاجتماعي

تتيح الكاميرات الموجودة على هاتف HUAWEI nova Y70 التقاط صور سيلفي مثالية وصور جماعية ممتازة. تم تجهيز الكاميرا الثلاثية المدعمة بالذكاء الاصطناعي على الهاتف بكاميرا رئيسية عالية الوضوح بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة ذات زاوية عريضة للغاية تبلغ 120 درجة بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. تضفي الكاميرا الرئيسية مزيدًا من الضوء عند التقاط الصور، مما يؤدي إلى الحصول على صور بجودة أفضل. تتيح لك الكاميرا ذات الزاوية العريضة جدًا ملاءمة المزيد من المحتوى في الإطار بحيث يمكنك بسهولة احتواء أصدقائك بأكملهم أو منظر طبيعي واسع في لقطة واحدة. تساعد كاميرا العمق في إنشاء تأثير ضبابي الذي يطمس الخلفية للحفاظ على التركيز على موضوع الصورة.

حتى الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل تستخدم تأثير البوكيه عند التقاط صور سيلفي. يمكن لخوارزمية التجميل – AI Beauty المطورة ذاتيًا من هواوي تطبيق تأثير تجميل طبيعي على صور السيلفي لجعلها أكثر أناقة. تقوم الخوارزمية بتخصيص تأثير التجميل ثلاثي الأبعاد وفقًا لعمرك وجنسك للمساعدة في جعل بشرتك تبدو خالية من العيوب. كما أنها تساعد على تحسين جودة الصورة عن طريق زيادة حدة الصورة وتقليل التشويش الرقمي. تتيح لك كل هذه الميزات إنتاج صور سيلفي رائعة لنشرها ومشاركتها على محطات التواصل الاجتماعي.

سعة تخزين 128 جيجا لترفيه لا نهاية له

بالإضافة إلى الأداء المستقر والمرئيات الغامرة، يمكن لمستخدمي هاتف HUAWEI nova Y70 الاعتماد على الجهاز لتخزين جميع ألعابهم وبرامجهم، بفضل مساحة التخزين البالغة 128 جيجابايت. لن تضطر إلى التضحية بأي من المحتوى الخاص بك لتوفير مساحة. في حالة نفاد المستحة، يمكنك استخدام بطاقة MicroSD لزيادة سعة التخزين حتى 512 جيجابايت. بهذه الطريقة، لن تقلق بشأن حذف المحتوى القديم ويمكنك الاستمرار في تنزيل محتويات جديدة.

علاوة على ذلك، يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova Y70، حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف وإيجاد وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يحقق جميع النقاط وبسعر في متناول اليد في عام 2022، فعليك بهاتف HUAWEI nova Y70. يجمع الهاتف بين العديد من الميزات الجذابة في جهاز واحد: عمر بطارية طويل للغاية مع شحن فائق السرعة وشاشة كبيرة وغامرة وكاميرا رائعة ومساحة تخزين كبيرة.

السعر والتوفر

يتوفر هاتف HUAWEI nova Y70 بثلاثة ألوان: Pearl White و Crystal Blue و Midnight Black في البحرين بسعر 75.9 دينار بحريني من منصات هواوي عبر الإنترنت وتجار التجزئة المختارين.