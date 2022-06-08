شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة واسعة في النسخة الخامسة لملتقى الطب التجميلي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الحدث السنوي الأبرز بالمملكة الذي يستعرض أحدث التطورات في عالم الطب التجميلي

دشن الأمير عبد الإله بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود أمس الثلاثاء ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية في موسمه الخامس وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات .

وقال الامير في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح : "يسرني تدشين هذا الملتقى الطبي المتميز الذي حقق سمعة حسنة وصدى طيبًا على مدى السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الملتقى في دورته الخامسة يقدم نموذج العمل الحضاري والجهد المؤسسي لصناعة المنصة الأبرز التي تعكس حجم القطاع وقوته".

وأشار الأمير عبد الإله إلى أن رؤية المملكة 2030 جاءت لتغطي جميع المناشط ومنها الصحي والاجتماعي والذي يمثلها اليوم ملتقانا المميز وقدم في ختام كلمته الشكر والتقدير لفريق العمل وللرعاة والعارضين والمشاركين داعيًا الجميع لزيارة المعرض.

وتضمنت فقرات الحفل كلمات للرعاة المشاركين وفيلمًا رصد انجازات الملتقى خلال الدورات السابقة.

وشهد الملتقى في أول أيامه حضورًا وإقبالاً كبيرًا وواسعًا من الزوار، اذ يُعد الحدث السنوي الأبرز بالمملكة الذي يجمع كبرى المستشفيات والمراكز الطبية التجميلية تحت سقف واحد ، ويتيح للجمهور التعرف على أحدث التطورات في عالم الطب التجميلي والاستفادة من المعلومات الطبية المقدمة في اللقاءات المفتوحة للاطباء .

وكان الملتقى قد استقطب في آخر موسم أكثر من ٢٨ ألف زائر، وشارك فيه ما يقارب مائة مستشفى ومركز طبي تجميلي، وشهد إقامة ما يقارب ١٠٠ ورشة عمل ولقاء مفتوح مع أمهر الاستشاريين والأطباء المتخصصين في القطاع الطبي التجميلي.

ويستقبل الملتقى الزوار والمهتمين يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة مساء، وستقدم الكثير من المفاجآت والعروض الحصرية والخصومات.