شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تعتمد شهادة التطعيم الرقمية في «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • يشترط حصول المواطن على جرعتي لقاح كورونا والجرعة المعززة

دعت سفارة المملكة في مانيلا المواطنين القادمين اليها بغرض الزيارة، إبراز شهادة التطعيم الرقمية في تطبيق "توكلنا"عند القدوم الى الفلبين وذلك بعد إعتمادها من قبل الحكومة الفلبينية، وبناء على قرار اللجنة المشتركة بين الجهات المعنية بادارة مكافحة الامراض الوبائية.

وبينت السفارة ان الحكومة الفلبينية اشترطت عند القدوم، حصول المواطن على لقاح كورونا جرعتين اساسيتين فضلاً عن الجرعة المعززة للقاح، داعية الجميع متابعة حساب السفارة على تويتر في حال وجود مستجدات حول انظمة وبروتوكولات اجراءات الدخول الى جمهورية الفلبين.

ودعت السفارة المواطنين انه يجب على المواطن ابراز تذكرة السفر الذهاب والعودة لدى جوازات المطار عند طلبها،مؤكدة انه عند عدم وجود تذكرة عودة يعرض القادم للاحتجاز والمسائلة ومن ثم إعادته الى البلد الذي قدم منه،بالاضافة الي تسجيل الدخول عبر تطبيق وزارة الخارجية وكذلك الموقع الالكتروني التابع لوزارة الخارجية عند الوصول بالاضافة الى التواصل مع السفارة عبر الارقام المعلنه على مواقع التواصل الاجتماعي بالاضافة الى إيميل السفارة وذلك عند الحاجة.