شكرا لقرائتكم خبر عن السفير في باكستان: مبادرة طريق مكة نجاح لمنظومة الخدمات المقدمة للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، أن مبادرة طريق مكة لهذا العام 1443هـ في باكستان، تعد نجاحاً كبيراً في منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية المملكة 2030 التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في ظل ما تقدمه المملكة للإسلام والمسلمين من خدمات كبيرة وأهم أولوياتها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما باختلاف جنسياتهم.

وأشاد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بمستوى الخدمات المقدمة في إطار مبادرة طريق مكة التي أطلقت في عدد من الدول ومنها باكستان، وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وجهود اللجنة الإشرافية والعاملين في المبادرة وتقديمهم كل ما بوسعهم وتعاونهم مع مختلف الجهات في باكستان لإنجاح سير عملها.

ونوه بنجاح تطبيق المبادرة في باكستان خلال الأعوام السابقة وبعمق العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، مثمناً تعاون الجهات الحكومية المختصة في باكستان، في تسهيل مهام فريق المبادرة في مطار إسلام آباد الدولي. وبين السفير المالكي، أن المبادرة تسهم في تيسير وتسهيل إجراءات سفر الحجاج للمملكة لأداء مناسك الحج بمشاركة عدد من الجهات الحكومية للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج على نحو يعكس الدور الرائد للمملكة في خدمة المسلمين من مختلف بقاع الأرض، وتحقيق الراحة للحجاج وإتمام مناسكهم بكل طمأنينة حتى عودتهم لبلدانهم سالمين بإذن الله.