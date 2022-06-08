اخبار الخليج – توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وجمعية المهندسين البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - تم‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬وجمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬بينهما،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬8‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري‭ ‬بمقر‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجفير‭. ‬

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يأتي‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحثية‭ ‬والهندسية‭ ‬لتعزيز‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬وتنويعها‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬تطور‭ ‬ونهضة‭ ‬واستدامة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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وقع‭ ‬المذكرة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬الدكتور‭ ‬ضياء‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬توفيقي،‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية،‭ ‬فيما‭ ‬وقعها‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬العثمان‭ ‬مستشار‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬والمهندسة‭ ‬منيرة‭ ‬جاسم‭ ‬المالكي‭ ‬مهندس‭ ‬فضاء‭ ‬أول،‭ ‬والمهندس‭ ‬يعقوب‭ ‬خالد‭ ‬القصاب‭ ‬مهندس‭ ‬فضاء‭ ‬أول،‭ ‬وحضر‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الجمعية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدكتورة‭ ‬رائدة‭ ‬العلوي‭ ‬والدكتور‭ ‬حميد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجمعية‭.‬

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بموجب‭ ‬بنود‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم،‭ ‬سيعمل‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬والنشاطات‭ ‬التدريبية‭ ‬والثقافية‭ ‬والبحثية‭ ‬المشتركة‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الهيئة‭ ‬والدراسات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المختلفة،‭ ‬والشراكة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬تعزيز‭ ‬تطبيقات‭ ‬الاستشعار‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬فوائدها‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬كالتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة،‭ ‬وغيرها‭.‬

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إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬الدكتور‭ ‬ضياء‭ ‬توفيقي‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الترحيبية‭ ‬بوفد‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬بأن‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬تولي‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً‭ ‬لمد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬العلمية‭ ‬الرائدة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والندوات‭ ‬والمسابقات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المجتمع‭ ‬الهندسي‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬والمعرفة‭ ‬بعلوم‭ ‬المستقبل‭ ‬وبالأخص‭ ‬علوم‭ ‬الفضاء‭. ‬كما‭ ‬تحرص‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علوم‭ ‬الفضاء‭ ‬وتقنياته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الهيئة‭ ‬وذلك‭ ‬للتعريف‭ ‬بأهمية‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬لمختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭.‬

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من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الهيئة‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منظومة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع،‭ ‬ومنها‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬ترمي‭ ‬برامجها‭ ‬المختلفة‭ ‬لتعريف‭ ‬المجتمع‭ ‬بمستوى‭ ‬الالتزام‭ ‬والإنجازات‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬مهمة‭ ‬الهيئة‭ ‬وأهدافها‭ ‬وغاياتها‭ ‬وتعريف‭ ‬المواطنين‭ ‬وتثقيفهم‭ ‬حول‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬وتقنيات‭ ‬الفضاء‭ ‬والتطبيقات‭ ‬