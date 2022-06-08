اخبار الخليج – وزير شؤون الدفاع يستقبل وفد من كلية الدفاع الوطني بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬سعادة‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الدفاع‭ ‬الوطني‭ ‬بجمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬8‭ ‬يونيو‭ ‬2022م‭.‬ ورحب‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بالوفد‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الدفاع‭ ‬الوطني‭ ‬بجمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬خاصة‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتنسيق‭ ‬العسكري‭ ‬والتعاون‭ ‬الدفاعي‭.‬ حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬أنور‭ ‬عبدالله‭ ‬الجودر‭ ‬مدير‭ ‬الصيانة‭ ‬والتزويد‭ ‬الفني،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬صلاح‭ ‬راشد‭ ‬السعد‭ ‬مدير‭ ‬التدريب‭ ‬العسكري،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬طيار‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭.‬

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