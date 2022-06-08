اخبار الخليج – لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها الثاني عشر

محمد بن مسعود - الدمام - برئاسة الدكتور مال الله الحمادي وعضوية المحامية دينا اللظي والسيد دانيال كوهين، عقدت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق اجتماعها العادي الثاني عشر في مقر المؤسسة بضاحية السيف، حيث افتتحت اللجنة اجتماعها باستعراض ما تم بشأن قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، لاسيما تلك المتعلقة بقرار إعداد استمارة معايير زيارة الدور التعليمية وما تم بشأنه، والجوانب المتعلقة بحصر المؤسسات والدور التعليمية والتدريبية تمهيدًا لقيام اللجنة بزيارتها.
ومن منطلق حرص اللجنة على تفعيل دور المؤسسة الرقابي، فقد استكملت اللجنة مناقشاتها حول الزيارات الميدانية التي ستقوم بها خلال الفترة القادمة إلى بعض المؤسسات الصحية ومراكز الاحتجاز والتوقيف، وتأتي هذه الزيارات للتحقق من الأوضاع الحقوقية لنزلاء تلك المراكز، والتأكد من استمرارية تمتع مرتاديها بالحقوق المقررة والخدمات المقدمة وفقًا والمبادئ الأساسية لمعايير حقوق الإنسان.
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