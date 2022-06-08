اخبار الخليج – لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها الثاني عشر

محمد بن مسعود - الدمام - برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬الحمادي‭ ‬وعضوية‭ ‬المحامية‭ ‬دينا‭ ‬اللظي‭ ‬والسيد‭ ‬دانيال‭ ‬كوهين،‭ ‬عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬زيارة‭ ‬أماكن‭ ‬الاحتجاز‭ ‬والمرافق‭ ‬اجتماعها‭ ‬العادي‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المؤسسة‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف،‭ ‬حيث‭ ‬افتتحت‭ ‬اللجنة‭ ‬اجتماعها‭ ‬باستعراض‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬بشأن‭ ‬قراراتها‭ ‬وتوصياتها‭ ‬السابقة‭ ‬وما‭ ‬اتخذ‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬إجراءات،‭ ‬لاسيما‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بقرار‭ ‬إعداد‭ ‬استمارة‭ ‬معايير‭ ‬زيارة‭ ‬الدور‭ ‬التعليمية‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬بشأنه،‭ ‬والجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحصر‭ ‬المؤسسات‭ ‬والدور‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لقيام‭ ‬اللجنة‭ ‬بزيارتها‭.‬

ومن‭ ‬منطلق‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬المؤسسة‭ ‬الرقابي،‭ ‬فقد‭ ‬استكملت‭ ‬اللجنة‭ ‬مناقشاتها‭ ‬حول‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬ومراكز‭ ‬الاحتجاز‭ ‬والتوقيف،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬الأوضاع‭ ‬الحقوقية‭ ‬لنزلاء‭ ‬تلك‭ ‬المراكز،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬استمرارية‭ ‬تمتع‭ ‬مرتاديها‭ ‬بالحقوق‭ ‬المقررة‭ ‬والخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬وفقًا‭ ‬والمبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬لمعايير‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

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