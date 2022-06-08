محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022م.
وخلال اللقاء تم استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية في كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار في مملكتنا الغالية تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل معالي وزير الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.