اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬اليوم،‭ ‬مع‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬ديفيد‭ ‬فرانسيس،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬سيراليون،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬ ‭ ‬ تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬ ‭ ‬ وقد‭ ‬وقع‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ومعالي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬سيراليون‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬بشأن‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬ ‭ ‬ حضر‭ ‬الاجتماع،‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬طلال‭ ‬عبدالسلام‭ ‬الأنصاري،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شؤون‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وسعادة‭ ‬السفير‭ ‬أروى‭ ‬حسن‭ ‬السيد،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وسعادة‭ ‬السفير‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالله‭ ‬الظاعن،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬الأفروآسيوية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

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