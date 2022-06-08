اخبار الخليج – محافظ المحرق يستقبل سفير ماليزيا لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬السيد‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬شازريل‭ ‬بن‭ ‬زاهيران‭ ‬سفير‭ ‬ماليزيا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬المحافظ‭ ‬بسعادة‭ ‬السفير‭ ‬شازريل‭ ‬بن‭ ‬زاهيران‭ ‬مستعرضا‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وازدهار‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬شازريل‭ ‬بن‭ ‬زهيران‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬واعتزازه‭ ‬لما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيدا‭ ‬بما‭ ‬اطلع‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬عمرانية‭ ‬وحضرية‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬سياحية‭ ‬وتطويرية‭ ‬مع‭ ‬حفاظها‭ ‬على‭ ‬الطابع‭ ‬التراثي‭ ‬الأصيل،‭ ‬متمنياً‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والرخاء‭.‬