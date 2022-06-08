اخبار الخليج – محافظ المحرق يستقبل سفير ماليزيا لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل محافظ محافظة المحرق السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي سعادة السفير شازريل بن زاهيران سفير ماليزيا لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء رحب المحافظ بسعادة السفير شازريل بن زاهيران مستعرضا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور وازدهار على كافة الأصعدة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه أعرب سعادة السفير شازريل بن زهيران عن تقديره واعتزازه لما تشهده العلاقات الثنائية من تقدم ونماء في كافة المجالات، مشيدا بما اطلع عليه من مشاريع عمرانية وحضرية بالمحافظة، وما تشهده من مشاريع سياحية وتطويرية مع حفاظها على الطابع التراثي الأصيل، متمنياً لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.
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