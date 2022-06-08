اخبار الخليج – وزير خارجية سيراليون يزور متحف البحرين الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - زار معالي البروفيسور ديفيد جون فرانسيس وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون متحف البحرين الوطني اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022م، حيث كان في استقباله سعادة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار والدكتور سلمان المحاري مدير إدارة الآثار والمتاحف بالهيئة.
وخلال جولته في متحف البحرين الوطني، اطّلع معالي الوزير على ما تمتلكه البحرين من إرث حضاري عريق تعكسه المقتنيات الفريدة في قاعات المتحف والتي تمثّل أكثر من أربعة آلاف عام منذ حضارة دلمون وحتى اليوم.
كما وزار معاليه قاعة المدافن التي تم تكريسها لموقع مدافن دلمون الأثرية المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.
وتعرّف كذلك على مختف برامج وأنشطة متحف البحرين الوطني الرامية إلى الارتقاء بالحراك الثقافي في البحرين وبناء جسور التواصل الحضاري فيما بينها وبين شعوب العالم، من معارض محلية وإقليمية ودولية، عروض متحفية خارجية ومحاضرات وندوات وغيرها.
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