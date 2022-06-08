اخبار الخليج – وزير خارجية سيراليون يزور متحف البحرين الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - زار‭ ‬معالي‭ ‬البروفيسور‭ ‬ديفيد‭ ‬جون‭ ‬فرانسيس‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بجمهورية‭ ‬سيراليون‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬8‭ ‬يونيو‭ ‬2022م،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخة‭ ‬هلا‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬بهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬والدكتور‭ ‬سلمان‭ ‬المحاري‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الآثار‭ ‬والمتاحف‭ ‬بالهيئة‭. ‬

وخلال‭ ‬جولته‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬اطّلع‭ ‬معالي‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تمتلكه‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إرث‭ ‬حضاري‭ ‬عريق‭ ‬تعكسه‭ ‬المقتنيات‭ ‬الفريدة‭ ‬في‭ ‬قاعات‭ ‬المتحف‭ ‬والتي‭ ‬تمثّل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬عام‭ ‬منذ‭ ‬حضارة‭ ‬دلمون‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم‭. ‬

كما‭ ‬وزار‭ ‬معاليه‭ ‬قاعة‭ ‬المدافن‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تكريسها‭ ‬لموقع‭ ‬مدافن‭ ‬دلمون‭ ‬الأثرية‭ ‬المدرج‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬لمنظمة‭ ‬اليونيسكو‭. ‬

وتعرّف‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬مختف‭ ‬برامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالحراك‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وبناء‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬الحضاري‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬شعوب‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬معارض‭ ‬محلية‭ ‬وإقليمية‭ ‬ودولية،‭ ‬عروض‭ ‬متحفية‭ ‬خارجية‭ ‬ومحاضرات‭ ‬وندوات‭ ‬وغيرها‭.‬

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