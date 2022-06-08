إمارة الجوف تدشن خطة تعزيز كفاءة الإنفاق بحزمة من ورش العمل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

دشنت إمارة منطقة الجوف خطة نشر ثقافة كفاءة الإنفاق لمنسوبيها، حيث أقامت الإمارة بالتعاون مع جامعة الجوف عدداً من ورش العمل تحت عنوان “ثقافة كفاءة الإنفاق-تطبيقات وممارسات”، استهدفت منسوبي الإمارة لتعزيز ثقافة كفاءة الإنفاق.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان أن الورش التدريبية تأتي بمتابعة واهتمام من قبل سمو أمير المنطقة، في إطار خطة نشر ثقافة كفاءة الإنفاق المعتمدة، للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتضمنت الورش محاور منها مفهوم وأهمية كفاءة الإنفاق العام، وآليات وأدوات وفرص تحقيق كفاءة الإنفاق ونشر ثقافته، كما تناولت الورش استدامة تطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية.