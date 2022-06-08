الأمانة العامة لمجلس التعاون تعقد ورشة عمل توطين صناعة التحلية بدول مجلس التعاون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل توطين صناعة التحلية بدول مجلس التعاون، التي استمرت لمدة يومين 8-7 يونيو 2022م، بمشاركة عدد من المختصين بمجال تحلية المياه بدول المجلس.

وناقش المشاركون في الورشة الفرص الاستثمارية في توطين صناعة التحلية في دول مجلس التعاون, بالإضافة إلى استعراض الوضع الحالي للاستثمار والتحديات والحلول والممكنات والمحفزات المطلوبة لتشجيع التصنيع المحلي وامتلاك تقنيات التحلية في دول المجلس.

وجرى مناقشة دور البحث والتطوير والابتكار في توطين صناعة التحلية في دول مجلس التعاون، ودور التعليم الأكاديمي والتدريب المهني في توطين صناعة التحلية.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات والاقتراحات التي بدورها سيتم رفعها للجنة التعاون الكهربائي والمائي في اجتماعها القادم.