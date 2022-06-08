الحكومة الرقمية تطلق مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية

وأكد الصويان خلال كلمته في المؤتمر الوطني الثامن للجودة أهمية مساهمة الحكومة الرقمية في تحقيق المستهدفات الوطنية، من خلال تحسين جودة حياة الأفراد من مواطنين أو مقيمين أو زوار، إضافة إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية، وزيادة كفاءة العمل الحكومية.وبالتالي تعزيز مكانة المملكة الرقمية الرائدة في المؤشرات العالمية.
يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية تعد الجهة المختصة بالحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، حيث إنها تعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، بالإضافة إلى إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير؛ لقياس أداء الجهات الحكومية، وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية.
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