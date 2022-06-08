ونوه بنجاح تطبيق المبادرة في باكستان خلال الأعوام السابقة وبعمق العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، مثمناً تعاون الجهات الحكومية المختصة في باكستان، في تسهيل مهام فريق المبادرة في مطار إسلام آباد الدولي. وبين السفير المالكي، أن المبادرة تسهم في تيسير وتسهيل إجراءات سفر الحجاج للمملكة لأداء مناسك الحج بمشاركة عدد من الجهات الحكومية للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج على نحو يعكس الدور الرائد للمملكة في خدمة المسلمين من مختلف بقاع الأرض، وتحقيق الراحة للحجاج وإتمام مناسكهم بكل طمأنينة حتى عودتهم لبلدانهم سالمين بإذن الله.
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي: مبادرة طريق مكة تعد نجاحاً في منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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