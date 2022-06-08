أمانة عسير تنفذ حملة لضبط مخالفات البناء بالمواقع الإنشائية الأسبوع القادم

تكثف أمانة عسير و بلدياتها من الأسبوع القادم أعمال الرقابة الميدانية لضبط كافة مخالفات البناء في المواقع الانشائية و بخاصة مخالفات التشويه ، و ذلك ضمن جهود الأمانة لمكافحة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمدن ومحافظات المنطقة .

و أوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي بأن أعمال الضبط لمخالفات البناء بالمواقع الانشائية ستنطلق بدء من يوم الاحد القادم 12 / 6 / 2022 م ، و تشمل المباني السكنية و التجارية و المستودعات ، و ذلك بهدف الحد من مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، ومن أبرز تلك المخالفات التعدي على الممرات والطرقات و مضايقة المارة بترك مخلفات البناء و عدم إزالة تلك العوائق و التجاوزات و التي تمثل اعتداء على حقوق المارة مما تؤثر سلبا على البعد الحضاري و تعد من أبرز مسببات التشوه البصري .

و بين العاوي بأن تلك التجاوزات تعد مخالفة صريحة توجب العقوبات المنصوص عليها نظاما ، و تأتي الحملة التي تنفذها الأمانة و بلدياتها تماشيا مع التعليمات التي تنص بإزالة تلك التجاوزات و العوائق المخالفة .

و أكد بأن هدف الحملة هي تكريس أفضل الممارسات، والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على المظهر العام، و حماية وسلامة الجميع في تلك المواقع ، مشيرا الى أنها ستسهم الحملة بالحد من المخالفات والتجاوزات التي تقع في مواقع الإنشاء،

ودعا العاوي الجميع إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الخاصة بمتطلبات البناء والإنشاءات، حفاظا على راحة السكان، وتوفير بيئة عمل آمنة، والتقيد التام بالتراخيص الخاصة بالبناء وعدم تجاوزها .