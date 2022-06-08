اخبار الخليج – «الداخلية»: القبض على شخص قام بالاحتيال على عدد من الأشخاص

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية من القبض على شخص «26» عاما) لقيامه بالاحتيال على عدد من الأشخاص ، وذلك من خلال قيامه بتأجير شقق لا يملكها واستلام مبالغ مالية منهم كدفعة مقدمة.
وأوضحت المديرية أنه بعد ورود عدد من البلاغات في هذا الشأن ، باشرت الشرطة على الفور عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه ، مشيرةً إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
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