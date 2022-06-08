اخبار الخليج – «الداخلية»: القبض على شخص قام بالاحتيال على عدد من الأشخاص

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شخص‭ «‬26‭» ‬عاما‭) ‬لقيامه‭ ‬بالاحتيال‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيامه‭ ‬بتأجير‭ ‬شقق‭ ‬لا‭ ‬يملكها‭ ‬واستلام‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬منهم‭ ‬كدفعة‭ ‬مقدمة‭.‬

وأوضحت‭ ‬المديرية‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬ورود‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البلاغات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬،‭ ‬باشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المذكور‭ ‬والقبض‭ ‬عليه‭ ‬،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬جار‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬