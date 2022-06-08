اخبار الخليج – على‭ ‬غرار‭ ‬كورونا‭ ..‬العالم‭ ‬على‭ ‬شفا‭ ‬‮«‬أزمة‭ ‬جديدة‮»‬

محمد بن مسعود - الدمام - حذر‭ ‬خبير‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تزايد‭ ‬نقص‭ ‬الغذاء‭ ‬قد‭ ‬يمثل‭ ‬نفس‭ ‬التهديد‭ ‬الصحي‭ ‬للعالم‭ ‬مثل‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للصندوق‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإيدز‭ ‬والسل‭ ‬والملاريا‭ ‬بيتر‭ ‬ساندز،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إن‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الغذاء‭ ‬والطاقة،‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬أسباب‭ ‬منها‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ربما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬الملايين‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬وغير‭ ‬مباشر‭.‬

كيف‭ ‬يمكن‭ ‬إنقاذ‭ ‬سلة‭ ‬الغذاء‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬التصحر؟

وأضاف‭: ‬“يؤدي‭ ‬نقص‭ ‬الغذاء‭ ‬إلى‭ ‬أمرين‭. ‬الأول‭ ‬أنك‭ ‬تواجه‭ ‬مأساة‭ ‬موت‭ ‬الناس‭ ‬جوعا‭ ‬بالفعل‭. ‬وثانيا‭ ‬أيضا،‭ ‬هناك‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬أعدادا‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬الحاد،‭ ‬مما‭ ‬يجعلهم‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بالأمراض‭ ‬الموجودة”‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتحسين‭ ‬التأهب‭ ‬لمواجهة‭ ‬جائحة‭ ‬ينبغي‭ ‬ألا‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الخطأ‭ ‬“الكلاسيكي”‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬الاهتمام‭ ‬فقط‭ ‬بالأزمات‭ ‬التي‭ ‬تشبه‭ ‬التهديد‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬واجهه‭ ‬العالم‭.‬

وتقدر‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أن‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬قد‭ ‬ماتوا‭ ‬نتيجة‭ ‬تفشي‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬

وقال‭ ‬ساندز‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬لتعزيز‭ ‬النظم‭ ‬الصحية‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬الاستعداد‭ ‬لتداعيات‭ ‬نقص‭ ‬الغذاء،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬الصندوق‭ ‬العالمي‭.‬

ويسعى‭ ‬الصندوق،‭ ‬ومقره‭ ‬مدينة‭ ‬جنيف‭ ‬السويسرية،‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬18‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأنظمة‭ ‬الصحية،‭ ‬ومكافحة‭ ‬أمراض‭ ‬الإيدز‭ ‬والسل‭ ‬والملاريا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الآثار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الجائحة‭.‬