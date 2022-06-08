أمانة الشرقية ووزارة الصحة تشاركان باليوم العالمي لسلامة الغذاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية

قامت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع فرع وزارة الصحة بالشرقية، أمس، بالمشاركة في اليوم العالمي لسلامة الغذاء، وذلك من خلال ركن الأمانة المشارك في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالدمام، بالتوعية والتثقيف على كيفية ممارسة العاملين في المنشآت الغذائية التي تتعلق بالصحة العامة بالطرق الصحيحة حسب الاشتراطات واللوائح، وذلك بهدف نشر أهمية الوعي المجتمعي لضمان غذاء آمن وصحي.

وأكد وكيل الأمين للخدمات الأستاذ محمود بن حسن الرتوعي، إن سلامة الغذاء هي أولوية قصوى لدى الأمانة للحفاظ على الصحة العامة وتقليل انتقال الأمراض والأوبئة عن طريق الأغذية، وذلك بمتابعة المنشآت الصحية والمنشآت التي تتعلق بالصحة العامة بشكل دوري ومكثف من قبل مراقبي البلديات التابعة والمرتبطة بالأمانة.

وقال إن أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات، تحرص على مشاركة كافة القطاعات ذات العلاقة، وذلك بهدف المساهمة في رفع الوعي بالممارسات الصحية الصحيحة، وذلك من أجل سلامة المجتمع، وتثقيف كافة العاملين بالمنشآت الغذائية كافة.