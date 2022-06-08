انطلاق ملتقى رابطة ملاك الماعز القزم بمدينة بريدة غداً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم ينطلق الملتقى السعودي لرابطة ملاك الماعز القزم بمنطقة القصيم الثاني بمدينة بريدة, يوم غداً الخميس 10ـ11ـ1443هـ ويمتد لمدة ثلاثة أيام, وذلك بمنتجع ديرتي بمدينة بريدة, بتنظيم من قبل الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بمدينة بريدة, وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم, وبالشراكة مع إمارة المنطقة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, ومجلس شباب القصيم. ويعد الملتقى أكبر تجمع لرابطة ملاك الماعز القزم السعودي بمنطقة القصيم، من مختلف مناطق المملكة, ويهدف إلى التعريف بهذا النوع من الماعز القزم وسلالاته التي تتنوع إلى الأمريكي والألماني والتشيكي والمكس ذات الأصول الأفريقية, بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المهتمين بها، ويشهد الملتقى عددًا من العروض النادرة للماعز القزم، كما يعد امتدادًا لما حققه الملتقى الأول من نجاحات وعروض للنوادر من الماعز القزم والحفاظ على سلالة هذا النوع وتكاثره إلى جانب عمليات البيع والشراء والاستشارات التي يشهدها الملتقى بين أعضاء رابطة ملاك الماعز القزم. أخبار قد تهمك

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