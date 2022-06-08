محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، من خلال مكاتبها في أروقة المطار، والتي تقدم خدمات توعوية وإرشادية وبلغات عالمية في إطار الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وتقدم مكاتب الشؤون الإسلامية عبر كوادرها الوطنية في حرم المطار مجموعة من المطويات والكتيبات التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك بكل يسر وطمأنينة وفق الهدي النبوي وبعدة لغات عالمية. كما وفرت الوزارة شاشات المكتبة الإلكترونية التي تحتوي على مواد علمية تُمكن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج، وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر في رحلته حتى ختام المناسك في إطار الجهود التوعوية والعلمية التي تقدمها الوزارة.

كانت هذه تفاصيل خبر بلغات عالمية.. «الشؤون الإسلامية» تستقبل أولى طلائع الحجاج بخدمات توعوية وإرشادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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