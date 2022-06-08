الرياض تتصدر إصابات كورونا اليومية بتسجيل 341 إصابة جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء (8 يونيو 2022)، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.

وسجلت الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية: 1,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 616 حالة تعافي و 3 حالات وفاة، و 92 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 774,250 الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 756,871 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9163 حالة وفاة.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (341)، جدة (190)، الدمام (133)، مكة (48)، المدينة (41).

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (192)، جدة (129) ، الدمام (74) ، مكة (33)، المدينة (32).