محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء (8 يونيو 2022)، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.
وسجلت الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية: 1,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 616 حالة تعافي و 3 حالات وفاة، و 92 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 774,250 الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 756,871 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9163 حالة وفاة.
وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (341)، جدة (190)، الدمام (133)، مكة (48)، المدينة (41).
أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (192)، جدة (129) ، الدمام (74) ، مكة (33)، المدينة (32).
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض تتصدر إصابات كورونا اليومية بتسجيل 341 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.