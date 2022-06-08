روسيا: استئناف شحنات الحبوب من ميناء أوكراني هذا الأسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سلطات محلية قولها اليوم إن شحنات الحبوب سيتم استئنافها هذا الأسبوع من ميناء بيرديانسك الأوكراني والمطل على البحر الأسود بعد انتهاء أعمال نزع الألغام.
وأوكرانيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم وحملت دول غربية روسيا مسؤولية احتمال حدوث مجاعة عالمية بسبب إغلاقها لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وفقا لـ”رويترز”.
وتنفي موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء العالمية وتلقي باللوم على العقوبات الغربية.
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