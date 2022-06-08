محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية
أجرت صحة حفر الباطن عبر أقسام جراحة اليوم الواحد بمستشفياتها 793 عملية, خلال الربع الأول للعام 2022م.
كما أجرت 306 عمليات في مستشفى الملك خالد، و262 في مستشفى الولادة والأطفال، و225 في مستشفى حفر الباطن المركزي.
وأبانت أن جراحة اليوم الواحد تشمل العديد من التخصصات كجراحة العيون والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة والمسالك البولية والأسنان والأوعية الدموية، وجراحة العظام.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر إجراء 793 عملية جراحة اليوم الواحد في مستشفيات صحة حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.