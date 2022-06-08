إجراء 793 عملية جراحة اليوم الواحد في مستشفيات صحة حفر الباطن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية

أجرت صحة حفر الباطن عبر أقسام جراحة اليوم الواحد بمستشفياتها 793 عملية, خلال الربع الأول للعام 2022م.

كما أجرت 306 عمليات في مستشفى الملك خالد، و262 في مستشفى الولادة والأطفال، و225 في مستشفى حفر الباطن المركزي.

وأبانت أن جراحة اليوم الواحد تشمل العديد من التخصصات كجراحة العيون والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة والمسالك البولية والأسنان والأوعية الدموية، وجراحة العظام.