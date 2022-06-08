مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يناقش القضايا والمشكلات المجتمعية بمنطقة تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك ناقش مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة تبوك خلال لقاء حواري عدداً من القضايا والمشكلات المجتمعية بالمنطقة، بحضور عدد من الخبراء والمفكرين. ويهدف اللقاء إلى تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية وتقديم أفضل الحلول المقترحة لحلها. وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان، أن اللقاء يأتي انطلاقاً من الدور الذي يقوم به المركز في تبني القضايا المجتمعية، لافتاً الانتباه إلى أن الملتقى يسعى لتحقيق جملة من الأهداف أبرزها رصد القضايا والمشكلات وتحديد الآثار المترتبة عليها. أخبار قد تهمك

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