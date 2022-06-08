“الزكاة والضريبة والجمارك” تُطلق خدمة التعديل الآلي على بوالص وحاويات “المُسافنة” في جميع المنافذ البحرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خدمة الموافقة الآلية لطلبات الحذف والإضافة لبوالص وحاويات المسافنة في مَنافسة التصدير وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ “موانئ” لتشمل الخدمة جميع موانئ المملكة.

وتهدف الخدمة الجديدة إلى تمكين الوكلاء الملاحيين من الحصول على موافقة آلية لطلبات التعديل على بوالص وحاويات المُسافنة، لتُسهم بذلك في تحسين تجربة الوكلاء الملاحيين وتيسير عملية المسافنة في المنافذ البحرية، وتعزيز حصة المملكة من التجارة العابرة، وذلك تحقيقًا للأهداف الوطنية وتطلعات “رؤية 2030” بأن تكون المملكة منصة لوجستية عالمية.

وتأتي هذه الخدمة امتدادًا لمبادرات الهيئة وبرامجها التطويرية لتيسير الإجراءات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وذلك تنفيذًا لإحدى أهم ركائز إستراتيجيتها الهادفة إلى تيسير التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إبراز المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار ومنصة عالمية في تقديم الخدمات اللوجستية.

من جانبها تُولي “موانئ” أهمية كبرى لتقديم تجربة إلكترونية فريدة ومميزة لعملائها في إطار أهدافها الإستراتيجية لتمكين الاقتصاد والصناعة الوطنية، والدور المنوط بها ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.