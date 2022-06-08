أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء جمعية ” إعلاميون “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية ” إعلاميون ” الدكتور سعود بن فالح الغربي يرافقه مدير فرع الجمعية بالجوف عواد بن غازي السبيلة و12 من أعضاء الجمعية.

وأكد سمو أمير المنطقة على الدور الإعلامي في برامج التنمية وإبراز ما تشهده المملكة من مشاريع وطنية عملاقة تقودها رؤية المملكة 2030.

وتناول الاستقبال التسهيلات والدعم المقدم للإعلاميين بالمنطقة، ودور الإعلام في دعم النهضة التنموية التي تشهدها منطقة الجوف.

من جانبه قدم الدكتور الغربي شكره لسمو الأمير فيصل بن نواف على دعمه المستمر للإعلاميين والعمل الإعلامي.