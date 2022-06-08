اخبار دوليه – مسؤول أوكراني: قواتنا قد تضطر للانسحاب من سيفيرودونيتسك

محمد بن مسعود - الدمام - قال حاكم منطقة لوغانسك، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية قد تضطر إلى الانسحاب من مدينة سيفيرودونتسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا التي “تقصف 24 ساعة على 24” إلى مواقع محصنة بشكل أفضل.

وقال سيرغي غايداي لشبكة «1+1» إنه “قد يكون من الضروري الانسحاب” بينما سيطر الروس جزئياً على المدينة منذ أيام.

يأتي هذا بينما أعلنت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تنشر المدرعات وراجمات الصواريخ ومدافع هاوتزر M777 الأميركية في صوامع الحبوب والقمح بخاركيف ومناطق دونيتسك، وتطلق منها النار باتجاه أراضي روسيا.

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي أن الهدف من هذه الإجراءات هو الاستفزاز من أجل الرد بإطلاق النار، وبالتالي اتهام القوات الروسية بتنفيذ ضربات عشوائية للبنى التحتية المدنية، وتعريض الأمن الغذائي الأوكراني للتهديد.

ويتبادل الطرفان المتحاربان الاتهامات بتدمير موارد الحبوب، وبذلك مفاقمة الأزمة الغذائية العالمية.

فقد دانت قيادة العمليات الأوكرانية للجبهة الجنوبية مساء الثلاثاء “الذين يزعمون أنهم قلقون بشأن أزمة الغذاء العالمية ويضربون في الواقع الحقول الزراعية والبنية التحتية الزراعية حيث تندلع حرائق واسعة”، في إشارة إلى القصف الروسي في محيط ميكولاييف (جنوب).

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية “أضرمت عمدا النار في مستودع كبير للحبوب” في ميناء ماريوبول.

وقال الجنرال الروسي ميخائيل ميزينتسيف إن “أكثر من 50 ألف طن من الحبوب دمرت”، متهماً نظام كييف بممارسة “إرهاب غذائي ضد شعبه”.

وميدانيا، تستمر معارك عنيفة، الأربعاء، للسيطرة على سيفيرودونتسك التي تؤكد موسكو أنها “حررت” مناطقها السكنية، بينما أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالدفاع “البطولي” عن هذه المدينة الكبرى في دونباس.

ويؤكد الروس أنهم “حرروا بالكامل” المناطق السكنية في هذه المدينة الاستراتيجية للسيطرة على حوض دوبناس الغني بمناجم الفحم بأكمله، في شرق أوكرانيا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في إيجاز تلفزيوني نادر الثلاثاء، إن “السيطرة على منطقتها الصناعية وبلدات مجاورة مستمرة”.

لكن كييف نفت ذلك. وقال سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك التي تشكل مع دونيتسك حوض دونباس على تطبيق تلغرام “إنهم لا يسيطرون على المدينة”، لكنه اعترف بأنه “من الصعب جدا الاحتفاظ بسفيرودونتسك”، بل تحدث عن “مهمة مستحيلة”.

وقال غايداي إن “العدو، الجيش الروسي، حشد كل القوات وكل الاحتياطات لقطع الطريق الكبير بين ليسيتشانسك- باخموت من أجل السيطرة على سيفيرودونتسك. إنهم يقصفون ليسيتشانسك بعنف شديد”.

«حاجة حيوية للأسلحة»

وسيفيرودونيتسك وليسيتشانسك اللتان يفصل بينهما نهر آخر هما آخر مدينتين ما زالتا تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة لوغانسك. وسيفتح سقوطهما الطريق للروس إلى كراماتورسك المدينة الكبيرة في منطقة دونيتسك.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو مساء الثلاثاء، أنه “لم يطرأ تغيير يذكر على الجبهة خلال الساعات الـ24 الماضية”، وأن “الدفاع البطولي عن دونباس مستمر”.