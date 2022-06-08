محمد بن مسعود - الدمام - احذر بشدة .. إذا لاحظت هذه العلامات على الشاشة فان هاتفك مخترق وهناك من يتجسس عليك .. انتبه على أشيائك الخاصة !

مع الثورة التكنولوچية الكبيرة فى حياتنا،وتطورها بشكل ملحوظ ودائم، وتطور أجهزة المحمول والأجهزة الذكية،فهناك خطر كبير حول خصوصياتنا التى توجد بهذه الأجهزة،فنحن نعتمد عليها فى كل أمور حياتنا تقريباً،فقد تحمل هذه الأجهزة معلوماتنا الشخصية،وصورنا الشخصية،ومعلومات بنكية أو حسابات خاصة بمواقع التواصل الإجتماعى، ولكن هناك إحتمال كبير أن يكون هناك مخترقون يقومون بهتك خصوصياتنا عبر هذه الأجهزة،لذا فسوف نقدم علامات، إذا لاحظتها على جهازك فإعلم أن هناك من يقوم بإختراق خصوصياتك،وهى كالتالى:

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً :

نفذ شحن البطارية بطريقة سريعة جداً

إذا لاحظت أن هاتفك بحاجة إلى شحن البطارية على فترات قصيرة،فهذا يدل على وجود تطبيق أو أداة تعمل بالخلفية،وغالباً ما تكون تطبيقات ضارة تقوم بإختراق خصوصياتك وسرقة حساباتك الخاصة.

إرتفاع ملحوظ فى درجة حرارة هاتفك إذا لاحظت إرتفاع غير عادى فى درجة حرارة هاتفك،فهناك إحتمال كبير بوجود برنامج خبيث على هاتفك، ويضغط على وحدة المعالجة المركزية بالهاتف CPU إستلام رسائل بكثرة على هاتفك أكثر أنواع الإختراق إنتشاراً،حيث يقوم المخترق بإرسال رسائل عبر البريد الإلكترونى،وبمجرد فتح الرسالة والضغط على الرابط الموجود بها،يقوم الهاتف بإرسال جميع الملفات إلى جهاز المخترق،وهذا النوع يعتبر أخطر أنواع القرصنة،حيث يصعب جداً إكتشافه.

إستخدامك لأجهزة الواى فاى العامة تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق التى يستخدمها المخترق لإختراق جهازك،فبمجرد إتصالك بالشبكة الملغمة،يقوم جهازك بإرسال أدق التفاصيل التى حدثت أثناء الإتصال،مثل معلومات حساباتك ومواقع الويب التى قمت بزيارتها. البلوتوث قيد التشغيل رغم أنك لم تقوم بتشغيله

إذا وجدت البلوتوث الخاص بك قيد التشغيل فجأة،وأنت لم تقم يتشغيه،فقم فوراً بإيقافه،ثم قم بتشغيل تطبيق فحص الهاتف،لأن غالباً ما يكون قد تم إختراق جهازك،فقد تكون قد إستلمت ملفات مشبوهة،أو غير موثوقة جعلت هاتفك معرض للإختراق. زيادة إستهلاك باقة الإنترنت إذا لاحظت أن باقة الإنترنت الخاصة بك تنفذ بسرعة وبطريقة غير طبيعية،فهذه علامة من علامات إختراق جهازك ولابد من فحص جميع الملفات الموجودة بجهازك فوراً،أو قم فوراً بإلغاء تثبيت أى تطبيق جديد قمت بتثبيته.

هاتفك يعمل ببطئ إذا كان هاتفك يعمل ببطئ غير عادى،فهذا يعود إلى وجود ملفات ضارة تسمى” MALWARE”،وهذه الملفات تعتبر من الفيروسات الضارة التى تتواجد فى الهواتف النقالة،ويسهل عملية الإختراق.