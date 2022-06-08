شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح وتأهيل 878 ألف م2 من الحدائق وملاعب الأطفال خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكّد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أن الأمانة وضعت حوكمة وخطة عمل دقيقة؛ لتحقيق أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة «أيدها الله»، بخصوص معالجة التشوه البصري، مُشدداً على التركيز في عناصر إصلاح الأساسيات وتحديد الأولويات والتنفيذ في أسرع وقت ممكن، وعليها سيتم تحديد المواقع والشوارع المستهدفة ذات الأولوية والتدرج في التنفيذ ووضع خطة لمعالجة ما هو خارج نطاق الأمانة والرفع به.

معالجة التشوهات

وناقش خلال الاجتماع الدوري المرئي مع الوكلاء ومديري الإدارات المعنية ورؤساء البلديات، سير أعمال برنامج تحسين المشهد الحضري، خلال الربع الثاني من العام 2022م، الذي يستهدف ضمان معالجة كل التشوهات البصرية في مدن ومحافظات المنطقة خلال الفترة الزمنية المقبلة، وذلك بمقر الأمانة، أمس.

المواقع المستهدفةواطلع م. الجبير على عرض غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، والمواقع المستهدفة ذات الأولوية المعتمدة في المنطقة، التي بلغت 66 موقعًا، منها 6 مواقع سياحية، و28 شارعًا وطريقًا، و6 مراكز مدن، و24 حيًا، وموقعين تراثيين.

إصلاح وتأهيل

واستعرض الإنجاز الشهري لشهر مايو، الذي تضمّن إصلاح 73.577 م2، ودهان 73.138 م.ط، وإزالة 54.630 م3 من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح 35 محولًا كهربائيًا، وإزالة 252 لوحة دعائية مخالفة، وإصلاح وتأهيل 878.389 م2 من الحدائق وملاعب الأطفال، وإزالة 1468 من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإصلاح 88 واجهة للمباني والمحلات، ومعالجة أوضاع 21.948 حاوية نظافة داخل الأحياء، وإزالة 135 حوشًا واستراحة ومخيمًا عشوائيًا.

سيارات ولوحات

وشملت الأعمال إزالة 69 مظلة وهنجرا داخل الأحياء، وتنسيق وزراعة 418.090 من الأشجار والورود، وإصلاح تآكل 13.408 م2 من الأرصفة المتهالكة، وإزالة 6.698 م2 من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة 4643 سيارة تالفة ومهملة، وإصلاح 633 لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، و515 عمود إنارة متهالك، إضافة إلى معالجة أوضاع 203 من الباعة الجائلين المخالفين.

إغلاق البلاغات

وشهد الاجتماع استعراض بطاقة أداء الأمانة في جودة إغلاق البلاغات، بعد تقرير تطبيق «بلاغاتي 940»، وتقرير أفضل المراقبين خلال الستة أشهر، واطّلع م. الجبير على تقرير بلاغات التشوه البصري للفترة 1/1/ 2022، حتى الفترة 6/6/ 2022م، بالإضافة إلى حصر مخلفات البناء، وتسوير المباني التي تحت الإنشاء، وأعمال برنامج تسوير الأراضي الإنشائية للمباني السكنية، وحصر أعمدة الإنارة.

بطاقة التسجيل

بعدها استعرضت بلديات الجبيل، والقطيف، وبقيق، والقرية العليا خطة برنامج تحسين المشهد الحضري، التي تضمنت عدد المواقع ذات الأولوية والمستهدفة، بالإضافة إلى بطاقة التسجيل، وأعمال تحسين المشهد الحضري فيها.

المعاملات الإلكترونية

واختتم الاجتماع بعرض نظام المعاملات الإلكتروني للإدارة العامة للتحول الرقمي والمدن الذكية، الذي تضمن إجمالي المعاملات المنجزة منذ بداية النظام في عام 1441هـ، التي بلغت 1.336.225 معاملة منجزة، بالإضافة إلى المعاملات الإلكترونية واليدوية للأسبوع الماضي.