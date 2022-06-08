شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ركنا للتوعية بسلامة الغذاء في «ولادة وأطفال الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت فعاليات اليوم العالمي لسلامة الغذاء، التي نظمها مستشفى الولادة والأطفال، أمس، المرضى والمراجعين وذلك في بهو المستشفى، عبر 14 ركنًا توعويًّا، تمثلت في التسوق الآمن، وقراءة البطاقة الغذائية، واستلام وتخزين المواد الغذائية، وحالات الطوارئ وسلامة الأغذية عند انقطاع التيار الكهربائي، وضمان سلامة الغذاء ودرجات حفظ اللحوم، بالإضافة إلى أنواع الزيوت المستخدمة وسلامتها، والنظافة بقسم خدمات التغذية ومدى أهميتها بسلامة الغذاء.

وبيَّنت إدارة المستشفى أن الفعالية شهدت مشاركة خارجية، تمثلت في إدارة سلامة المنتجات النباتية، وأمانة المنطقة الشرقية، والإدارة العامة لصحة البيئة، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإدارة الأسواق والمسالخ، إضافةً إلى مشاركة من الأقسام الداخلية، ومن بينها قسم التثقيف الصحي، حول استخدام الأواني البلاستيكية في الطعام، وكيفية معرفة الدلالات والرموز الموجودة على هذه الأواني، وإمكانية استخدامها في الميكرويف للتسخين، واستخدام الأواني البلاستيكية للتغليف.