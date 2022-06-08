شكرا لقرائتكم خبر عن ورش علمية لعرض أفكار الطلاب بـ«ملتقى الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح مدير مكتب التعليم بمحافظة الجبيل عازب الأحمري، ملتقى الجبيل العلمي، بمدرسة الفضيل بن عياض الثانوية، بحضور عدد من المشرفين التربويين، ومديري المدارس، بمشاركة كافة المراحل التعليمية.

وصاحب الملتقى مجموعة من الورش العلمية التي قدمت للطلاب الزائرين للملتقى، واشتمل المعرض على أركان ثقافية وعلمية متنوعة، كركن العلوم للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وركن الأحياء والفيزياء والكيمياء للمرحلة الثانوية.

وتنوَّعت الأركان المقدمة بين الزراعة المائية، والتجارب البيئية، والمكونات الكيميائية، والتجارب الفيزيائية، التي عرض فيها الطلاب أفكارهم، وطرحوا مشاريعهم كورش عملية لعرضها على زوار المعرض من المعلمين وطلاب المدارس.