شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات وأنشطة لتلبية متطلبات التنمية بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، الأنشطة التي تحتاجها المحافظة، والتي ستطرحها البلدية بمنصة فرص، وذلك خلال اجتماعه، أمس الأول، مع رئيس مجلس أعمال الخفجي مرزوق البلوي، وعضو مجلس أعمال الخفجي سالم السبيعي، في مبنى البلدية، بحضور مدير الشؤون الفنية م. خالد الزويمل، ومدير إدارة الاستثمار بالبلدية محمد الشريف.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأنشطة التي تحتاجها المحافظة لعدد 20 موقعًا متميزًا بالمحافظة، والمشاريع التي ستطرحها البلدية بمنصة «فرص»، وأوضح م. الحميداني أن الاجتماع جاء في إطار مبادرات البلدية للتواصل الاجتماعي، ودعمًا للتعاون المشترك مع مجلس أعمال غرفة الشرقية الخفجي.

وأوضح أن الاجتماع كان مثمرًا، وشهد مناقشة الأنشطة التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظة، مؤكدًا أن البلدية مستمرة في تطوير وطرح المشاريع؛ لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات السكان.