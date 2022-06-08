شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يبحث أنشطة وبطولات نادي «ذوي الإعاقة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بالدعم الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة «أيدها الله»، للأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات، وذلك خلال استقباله، بمكتب سموه بمقر المحافظة، أمس، رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالأحساء خالد بن عبدالوهاب القرينيس، وأعضاء مجلس إدارة النادي وبحضور صاحب السمو الأمير سعد بن تركي بن فهد آل جلوي.

واستمع سموه لشرح عن أنشطة النادي، والبطولات، التي حققها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المشاركات المجتمعية وما يقدمه الأعضاء واللاعبون، وتحدث الرئيس التنفيذي خالد بن أحمد بوسحه عن بعض الألعاب المميزة بالنادي.

من ناحيتهم، عبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالأحساء عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، على دعمه وتوجيهاته السديدة، التي ستكون دافعًا في تحقيق المزيد من الإنجازات للنادي.