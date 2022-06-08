شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية أمير الشرقية.. 12 محورا ضمن «التقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيميائية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، انطلق المنتدى والمعرض العاشر للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيميائية «PetroEnvironment 2022»، في الفترة من 17 لـ 18 مايو الماضي، في معارض الظهران الدولية في مدينة الدمام، تحت شعار «الفرص البيئية للاستدامة العالمية». لقاءات ومحاضراتوأقيم المنتدى على مدى يومين بجلسات النقاش واللقاءات والمحاضرات والفعاليات الأخرى المصاحبة، بمشاركة وحضور عدد من كبار المسؤولين، وبشراكة إستراتيجية مع كُبريات الشركات البترولية والبتروكيميائية والشركات البيئية وجامعات المملكة العربية السعودية

جودة الهواء واعتمدت اللجنة العلمية لنسخة هذا العام عدة محاور في مجال البيئة والبترول وصناعة البتروكيماويات، ومنها على سبيل المثال جودة الهواء، وإدارة النفايات الصناعية، وعلاج المواقع الملوثة، والمياه والصرف، وحماية البيئة البحرية والتنوع الأحيائي، والصحة البيئية والصحة الصناعية، إلى جانب تقييم الأثر البيئي ونظم الإدارة البيئية، والوقود النظيف، والتغير المناخي، وإدارة الكربون والاستدامة البيئية، والقوانين واللوائح البيئية العالمية، والعمل على التحديات البيئية الملحة.

تبادل الخبراتوأتاح المنتدى فرصة لالتقاء العلماء والمهندسين وكبار المديرين التنفيذيين والمتخصصين في المجالات البيئية من داخل وخارج المملكة لتبادل الخبرات ومناقشة الحلول الممكنة للتحديات البيئية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى استكشاف فرص الشراكة ونقل التكنولوجيا وعرض آخر المنتجات والمستجدات التقنية في هذا المجال من خلال المعرض المصاحب للمنتدى.

شراكات علميةوركزت دورة المنتدى الجديدة 2022 على تناولها للتقنيات المبتكرة التي تحقق الاستدامة البيئية لتواكب طموحات رؤية المملكة 2030، بشراكات علمية كبيرة محلية ودولية تسهم في تعزيز جهود المنتدى.