شكرا لقرائتكم خبر عن «التبغ تهديد لبيئتنا».. رفع وعي منسوبي «التعليم» بأضرار التدخين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف البرنامج التوعوي بأضرار التدخين، الذي نفذته إدارة تعليم الشرقية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ، تحت شعار «التبغ تهديد لبيئتنا»، أمس، في بهو المبنى الرئيس، رفع مستوى وعي الموظفين بمخاطر التدخين، والحد منه؛ لما له من أضرار جسيمة على كافة المستويات.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن البرنامج تضمن عروضًا للجهاز التنفسي والرئة للمدخنين، وطرق الوقاية منه، وخطوات الإقلاع عن التدخين، وكذلك استعراض مخاطر التدخين على القلب والجسم وصحة وسلامة المدخن، لافتًا إلى أن الأضرار تتحقق لغير المدخن عند مجالسة المدخنين، المعروف بالتدخين القسري أو التدخين التراكمي.

وأكد دور التعليم والمعلم الهام في رفع نسب التوعية في المدارس والمجتمع وفقًا لنظام مكافحة التدخين في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز الأدوار الوقائية وإبراز القدوة الحسنة للأجيال الشابة.