شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صالات تستوعب 127.8 ألف حاج يوميا بمطار المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عن جاهزية 3 صالات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1443هـ، تشمل مجمع صالات الحج والعمرة، وصالة رقم 1 والصالة الشمالية.

يشار إلى أن مساحة الصالات 1.3 مليون م2، وتستوعب يوميًّا 127.8 ألف مسافر، وتحتوي على 562 منصة لإنهاء إجراءات السفر، ويعمل بها 27 جهة أمنية وحكومية وتشغيلية.

وتوفر الصالات كافة المرافق الضرورية ووسائل الراحة، ومراكز بيع ماء زمزم، ومناطق للحافلات وسيارات الأجرة، ومحطة قطار الحرمين السريع، إضافة إلى مواقع مخصصة للمطاعم والخدمات التجارية، ومراكز تغليف آمن.